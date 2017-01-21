Комментарии

В начале следующей недели можно рассчитывать на отскок

MICEX: 2212 (-0.1%) | RTS: 1175 (+0.2%) | USDRUB: 59,76 (+0.2%) | BRENT: 55,48 (+2.4%)

(данные на 17:35)



КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ:



Российский рынок акций в пятницу продолжил отступать вниз по индексу ММВБ (-0.2%), но удерживается в положительной области по РТС (+0.2%). Несмотря на отскок цен на нефть инвесторы занимают выжидательную позицию перед инаугурацией Д.Трампа и вероятным появлением подробностей по курсу экономической и фискальной политики в ближайшее время, а также на фоне ожидаемой встречи комиссии по контролю над соблюдением соглашения ОПЕК+ в выходные. Торговая активность после всплеска в четверг резко сократилась.



В нефтегазовом секторе сложилась разнонаправленная динамика, акции Газпрома (-1.1%) продолжили снижаться после публикации финансовой отчетности и снижения вероятности распределения 50% от чистой прибыли на дивиденды, в минусе также завершает день ЛУКОЙЛ (-0.3%). Вместе с тем, заметно подорожали Роснефть (+1.7%) и Сургутнефтегаз (ао: +1.3%; ап: +2.4%). Представители финансового сектора также не показали выраженного движения, подорожали бумаги Сбербанка (ао: +0.6%; ап: +1.0%), но умеренно снизились ВТБ (-0.3%) и Мосбиржа (-0.9%). Дешевеющие металлы оказали давление на сегмент Metals&Mining, заметно хуже рынка Северсталь (-1.9%), НЛМК (-2.0%), НорНикель (-2.3%), ОК Русал (-2.1%). Снижение котировок вызвано негативным ре-рейтингом акций этого сектора на глобальных рынках последние дни, что в свою очередь объясняется падением цен на металлы.



Продолжили подниматься в стоимости бумаги телекоммуникационных операторов (МТС: +0.5%; МегаФон: +1.8%) на ожиданиях послаблений в области реализации требований антитеррористического пакета законов, а в потребительском секторе в пределах 1% подешевели Магнит (-0.8%) и Дикси (-0.8%). В электроэнергетике сложились маловыразительные колебания, за исключением акций Россетей (-2.1%) падающих на фоне опасений инвесторов в готовности компании выплатить крупные дивиденды по итогам 2016г.



В ближайшее время мы ожидаем стабилизации рынка акций вблизи текущих сильных технических уровней поддержки 2140-2160 пунктов ММВБ, в случае позитивных итогов встречи контрольной комиссии ОПЕК+ в выходные и отсутствия негативного сюрприза для рынков в речи Д.Трампа после вступления в должность, в начале следующей недели можно рассчитывать на отскок на 2-3% от текущих отметок. Внутренние факторы, такие как возможность возобновления валютных интервенций Банка России и снижение вероятности внедрения общего правила о выплатах 50% от чистой прибыли для госкомпаний ограничивает возможности для роста, но для того, чтобы делать выводы нужно дождаться большей конкретики, в первую очередь от представителей Минфина и Банка России.



Илья Фролов, Промсвязьбанк