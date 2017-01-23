Комментарии

Ожидаем ослабления негативных настроений на рынке

Мировые рынки акций продемонстрировали боковую динамику на минувшей неделе: выступления Дж.Йеллен, заседание ЕЦБ и инаугурация Д.Трампа не привели к изменению диспозиции. На текущей неделе инвесторы будут находиться в ожидании данных по экономике (ВВП Великобритании и США, данные по заказам на товары длительного пользования и блоку страновых PMI), а также отчетностей американского корпоративного сектора.

Кроме того, рынки ожидают от новой администрации США подробностей по направлению экономической и фискальной политики, и усиление деглобализационной повестки может повысить волатильность на азиатских рынках, где на этой неделе традиционно будет наблюдаться повышение спроса на ликвидность в преддверии празднования Лунного Нового года. Получит продолжение и история с Brexit – во вторник Верховный суд Великобритании огласит вердикт о допустимости начала процедуры выхода из ЕС без одобрения парламента. А в четверг министры финансов еврозоны соберутся для того, чтобы обсудить четвертый пакет финансовой помощи.

Российский рынок акций за минувшей неделе снизился на 1.6% по индексу ММВБ, отражая неуверенность инвесторов в устойчивости цен на нефть перед встречей Комиссии по добыче ОПЕК в выходные, а также опасаясь развития негативной тенденции на глобальных рынках после инаугурации Д.Трампа. На текущей неделе мы ожидаем ослабления негативных настроений и перехода рынка к восстановительному рынку. Из числа поддерживающих событий следует отметить большой блок статданных по экономике РФ в среду, а также стабильность цен на нефть и возобновление притока капитала в рублевые активы со стороны нерезидентов. На этом фоне мы рассчитываем на рост рынка в район 2180-2210 пунктов ММВБ в течение недели. Кроме того, неделя будет насыщена на корпоративные события, в ближайшие дни операционные результаты за 4КВ16 представят X5 Retail Group, Русагро, Лента, Черкизово, НорНикель и Северсталь, ВТБ проведет день аналитика и инвестора (чт), а Магнит предоставит неаудированную отчетность МСФО за 2016г. В пятницу Фосагро закроет реестр под дивидендную выплату (39 руб./акцию).

Илья Фролов, Промсвязьбанк