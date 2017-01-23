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Сезон отчетностей поддерживает оптимизм американских инвесторов

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.4 за баррель, находясь под давлением после выхода данных о бурном росте числа активных нефтяных буровых установок в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2155-2160 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор, демонстрирующий рекордную за последние 17 лет серию снижения в течение 8-ми торговых сессий подряд, продолжит находиться под влиянием сдвигов внешнего фона.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.14% при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение этого фондового индикатора оказало снижение котировок акций крупнейшей британской розничной сети Tesco (-2.1%) и фармацевтических компаний AstraZeneca (-3.4%), Shire (-2%). Вышедшие данные по розничным продажам в Великобритании оказали негативное влияние на настроения инвесторов, указав на максимальное за последние четыре года падение показателя в месячном выражении. Сдержало падение индекса FTSE 100 повышение котировок акций телекома BT Group (+2.4%) и нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (+0.7%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в пятницу прибавил 0.2%, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции промышленной группы Bouygues (+2.7%) и ритейлера Carrefour (+2.1%). Немецкий индикатор DAX (+0.29%) также прибавил на фоне повышения котировок акций Deutsche Telekom (+1.3%), Siemens (+0.6%), Bayer (+0.6%) и банка Deutsche Bank (+2%), внесших существенный вклад в его подъем.

Фондовый рынок США в пятницу прибавил благодаря позитивным корпоративным новостям, которые поддержали оптимизм американских инвесторов. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones вырос в итоге дня на 0.48%, а наибольшее положительное влияние на его повышение оказали акции отчитавшихся лучше ожиданий компаний IBM (+2.2%) и Procter&Gamble (+3.3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0.28% на фоне повышения котировок акций хорошо отчитавшейся Skyworks Solutions (+13%), а также акций таких компаний, как Broadcom (+3%) и Autodesk (+2.1%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.34%) тоже продемонстрировал положительную динамику, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Материалы» (+0.9%). Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер выступил в поддержку трехкратного повышения ФРС ставок в этом году, отметив рост инфляционных ожиданий.

Рынок акций РФ в пятницу не показал единой динамики. Индекс ММВБ потерял 0.11%. Долларовый индекс РТС (+0.21%) прибавил благодаря укреплению позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, стоит отметить ожидающуюся сегодня публикацию производственных результатов Полюса за 4-й квартал и 2016 г.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»