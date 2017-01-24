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Российский рынок снижается 9-ю сессию подряд, что стало рекордом за последние несколько лет по продолжительности серией снижений

Мировые рынки продолжают находиться в состоянии затяжной консолидации по индексу MSCI World, отражая дефицит идей для роста на фоне комплекса факторов. Во-первых, слабую динамику демонстрируют сырьевые сектора из-за коррекции цен на металлы, ввиду рисков обострения противоречий в области мировой торговли между КНР и США, что может привести к замедлению темпов роста Поднебесной. Во-вторых, рынки пока не до конца понимают курс экономической и фискальной политики новой американской администрации и намерены получить больше подтверждений того, что все эти меры могут быть практически реализованы. Факторами поддержки аппетита к риску остается относительно комфортные заявления представителей регуляторов по направлению денежно-кредитной политики (ЕЦБ склоняется к продлению стимулов как минимум до конца 2018г., а ФРС не торопится повышать ставку), а также сезон корпоративной отчетности. 13% уже отчитавшихся компаний из структуры S&P500 нарастили прибыль на акцию в среднем на 3.1%, что превзошло ожидания рынка на 3.84%. До конца недели из числа важных ожидаемых событий стоит отметить данные по экономике (ВВП Великобритании и США, заказы на товары длительного пользования США и блок страновых PMI), а также отчетности американского корпоративного сектора. Сегодня Верховный суд Великобритании огласит вердикт о допустимости начала процедуры выхода из ЕС без одобрения парламента. А в четверг министры финансов еврозоны соберутся для того, чтобы обсудить четвертый пакет финансовой помощи Греции.

Российский рынок акций снизился 9-ю сессию подряд по индексу ММВБ, что стало рекордной за последние несколько лет по продолжительности серией снижений. Впрочем, движение индекса вниз пока происходит неактивно, а в ориентированные на Россию биржевые фонды на последней отчетной неделе возобновился приток капитала. Фактор возможного понижения ориентира по дивидендным выплатам по ряду весовых акций мы считаем практически учтенным в ценах. Поэтому, учитывая стабильность цен на нефть и нахождение рынка в области поддержки 2140-2160 пунктов, мы рассчитываем на попытки реализации восстановительного отскока в ближайшие несколько сессий с возможными целями 2180-2200 пунктов. Из числа корпоративных событий сегодня в фокусе внимания операционные результаты X5 Retail Group за 4КВ16. Основная интрига, - превзойдет ли компания по размеру выручки Магнит и сможет ли сеть при этом продолжить наращивать рентабельность продаж.

Илья Фролов, Промсвязьбанк