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Рассчитываем на развитие восстановительного движения индекса ММВБ

Перепроданный российский рынок акций во вторник активно восстанавливается при поддержке устойчивости западных рынков и нефти. Индексу ММВБ, который сумел опереться на зону 2140-2160 пунктов и по состоянию на 18:00 по московскому времени прибавляет 1,2%. Все ключевые сектора, за исключением телекомов, где отступают котировки Ростелекома (-1,0%), растут.

В лидерах роста вновь акции металлургического и горнодобывающего сектора и автомобилестроителей. В первом раллирует РусАл (+5,0%), отыгрывающий позитивную ценовую конъюнктуру на рынке алюминия, а также Алроса (+3,0%) и НЛМК (+3,1%); из ключевых бумаг здесь хуже рынка - НорНикель (+0,1%) и ММК (-0,3%). Во втором - наблюдается фронтальный рост котировок, поддержанный вчерашними данными по производству легковых автомобилей в декабре (+11,3% г/г), в совокупности с позитивными ожиданиями по экономике на этот год и надеждами на господдержку отрасли. Здесь при уверенном повышении торговой активности взлетает курс акций АвтоВАЗА (оа: +9,5%; па: +29%), растет Соллерс (+2,8%), а КАМАЗ на фоне позитивных операционных данных дорожает на 5,2%.

Восстанавливают свои позиции акции нефтегазового сектора. В лидерах - перепроданные НОВАТЭК (+4,4%) и "префы" Транснефти (+3,0%), по 1,4% прибавляют Газпром и Газпром нефть.

В финсекторе развивает отскок от 165 рублей и 50-дневной средней Сбербанк (+2,1%). Чуть лучше смотрятся привилегированные акции Сбербанка (+2,3%); остальные ликвидные бумаги в этом секторе растут, но демонстрируют динамику хуже рынка.

В электроэнергетике перевес также в сторону растущих историй: лидируют по темпам повышения ФСК (+3,3%) и ТГК-1 (+2,9%); продолжается восстановление котировок Интер РАО (+0,7%), а вот в снижающихся бумагах вновь Русгидро (-0,1%) и Юнипро (-2,9%).

Из прочих бумаг отметим рост Яндекс (+3,6%) и ПИК (+1,4%). В аутсайдерах торгов в конце дня - Акрон (-1,3%) и Мостотрест (-1,4%).

Неплохая в целом конъюнктура мировых рынков позволяет нам рассчитывать завтра на развитие восстановительного движения индекса ММВБ в зону 2180-2210 пунктов, которую мы обозначаем в наших дэйли как базовый таргет на эту неделю. Из важных ожидаемых событий завтрашнего дня - данные по рынку энергоносителей в США, а также российская статистика (розничные продажи, безработица, динамика зарплат).

Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк