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Курсы валют в Ангарске: 25 января минимальный курс продажи доллара 59,4 руб., евро - 63,8 руб

25 января 2017

25 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 56,63-59 рубля за доллар, курс продажи составил 59,4-62 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 35 коп. и составил 59 рубль. Такой курс покупки предложили Дальневосточный банкБайкалИнвестБанкВосточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 23 коп. и составил 59,4 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,05-63,4 рубля за евро, курс продажи составил 63,8-66,43 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 40 коп. и составил 63,4 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 40 коп. и составил 63,8 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.


/ СИА /



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