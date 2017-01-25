Комментарии

Перевес на стороне покупателей

Мировые рынки постепенно начинают выходить из консолидации вверх по индексам MSCI World и MSCI EM, поддерживаемые ростом цен на нефть и металлы перед продолжительными выходными в КНР, а также благодаря позитивному ходу сезона корпоративной отчетности и сильным данным по индексам деловой активности в США и Европе. Помимо этого стоит также отметить решение Верховного суда Великобритании о необходимости согласования действий по процедуре выхода страны из ЕС в парламенте, что снижает, по нашему мнению, риск реализации «жесткого сценария». Факторами поддержки аппетита к риску остаются также относительно комфортные заявления представителей регуляторов по направлению денежно-кредитной политики (ЕЦБ склоняется к продлению стимулов как минимум до конца 2018г., а ФРС не торопится повышать ставку). Опасения рынка относительно протекционистских действий администрации Д.Трампа остаются ключевым фактором риска, но, похоже, что инвесторы пока не принимают этот фактор как решающий для принятия решения о сокращении позиции в рисковых активах.

Российский рынок акций прервал 9-ти дневную серию снижений и уверенно прибавил по основным индикаторам на фоне позитивной динамики на глобальных рынках и покупок со стороны инвесторов, ожидавших завершения коррекции. На наш взгляд, потенциал для восстановительного роста рынка не исчерпан и в ближайшей перспективе перевес будет находиться на стороне покупателей, что приведет к росту индекса ММВБ в район 2180-2210 пунктов. Основными движущими факторами рынка сегодня может стать блок макроэкономической статистики по России в 16:00 мск (уровень безработицы, реальные располагаемые доходы и розничные продажи), а также вечерняя статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Илья Фролов, Промсвязьбанк