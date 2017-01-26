Комментарии

Потенциал для роста сохраняется, однако динамика отстает на фоне протекционистской риторики новой президентской администрации США

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(данные на 19:20)



КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ:



Российский рынок акций в среду практически не изменился по ключевым индексам, несмотря на активный рост большинства мировых рынков и стабильности цен на нефть, колеблющихся вблизи отметки 55 долл/барр.



В нефтегазовом секторе продолжился негативный ре-рейтинг акций Газпрома (-1.8%) на фоне ожиданий заморозки дивидендных выплат из-за потребности в денежных средствах для реализации масштабных инвестпроектов. Снизились акции Роснефти (-1.1%) и Татнефти (ао: -0.3%; ап: -0.4%), а также Башнефти (ао: -1.7%), что может быть связано с приближением дедлайна по предъявлению акций к выкупу по оферте со стороны Роснефти. В финансовом секторе практически без изменений закрылись акции Сбербанка (ао: 0%; ап: -0.2%), ВТБ (0%) и Мосбиржи (+0.2%). В металлургическом и горнодобывающем секторе вновь стоит отметить акции ОК Русал (+2.8%), продолжающие раллировать на фоне повышения цен на алюминий, более сдержанный рост продемонстрировал Норильский никель (+0.5%), а бумаги Алросы (-1.1%) продолжили снижаться на понижении рекомендаций. В секторе черной металлургии стоит отметить подъем котировок ММК (+3.8%) и Распадской (+3.3%).



Телекоммуникационный сектор в среду находился под давлением, за исключением МТС (+0.9%), но здесь в качестве поддерживающего фактора выступает объявленный buyback. Отставка президента и ряда топ-менеджеров Дикси Групп (+3.5%) после неутешительных итогов 4КВ16 способствовала подъему капитализации розничной сети. А комментарии ГК Сафмар по планам сохранить листинг М.Видео (+1.8%), и в перспективе создать ритейлера с оборотом в 1 трлн руб., повысили интерес к бумагам.



В электроэнергетике преобладало снижение, хуже рынка Россети, ао (-2.0%) из-за рисков по дивидендам, а также Юнипро (-1.4%) на опасениях потери платежей по ДПМ Березовской ГРЭС. Уверенный подъем в этом секторе наблюдался лишь по Интер РАО ЕЭС (+1.8%). На 3.8% выросли акции Аэрофлота, что позволило достичь новых исторических максимумов, благодаря сильным операционным данным и ожиданиям двузначной дивидендной доходности по итогам 2016г.



На наш взгляд, потенциал для восстановительного роста сохраняется, однако динамика EM пока является отстающей на фоне опасений протекционистской риторики новой президентской администрации США. Мы полагаем, что драйвером для роста российского рынка может стать рост цен на нефть (к верхней границе торгового диапазона 54-57 долл./барр.), что может стать следствием общего повышения склонности к риску на глобальных рынках.



Илья Фролов, Промсвязьбанк