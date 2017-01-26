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Курсы валют в Иркутске: 26 января минимальный курс продажи доллара составил 59,5 руб., евро - 64,1 руб

26 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 56,67-59 рубля за доллар, курс продажи составил 59,5-62,1 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 5 коп. и составил 59,3 руб. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 11 коп. и составил 59,5 руб. По такому курсу доллар продает ФИНАМ.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 60,7-63,75 рубля за евро, курс продажи составил 64,1-66,7 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 35 коп. и составил 63,75 руб. Такой курс покупки предложили ФИНАМ, Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 35 коп. и составил 64,1 руб. Такой курс евро продажи предложили Восточный экспресс банк, ФИНАМ.