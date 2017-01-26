Комментарии

Курсы валют в Ангарске: 26 января минимальный курс продажи доллара 59,55 руб., евро - 64,1 руб

26 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 56,67-59,2 рубля за доллар, курс продажи составил 59,55-62,04 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 20 коп. и составил 59,2 руб.. Такой курс покупки предложили Восточный экспресс банк, Россельхозбанк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 15 коп. и составил 59,55 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 60,96-63,65 рубля за евро, курс продажи составил 64,1-66,46 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 25 коп. и составил 63,65 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 30 коп. и составил 64,1 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.