Комментарии

Рассчитываем сегодня на опережающую динамику акций банков

Мировые рынки постепенно начинают выходить из консолидации вверх. Dow Jones преодолел сильное психологическое сопротивление 20000 пунктов, S&P500 и Nasdaq Comp также обновили исторические максимумы. Инвесторы впечатлились скоростью принятия решений новой президентской администрацией США и поверили в возможность практической реализации всех обещанных Д.Трампом мер поддержки экономики и изменения фискальной политики, что может пойти корпорациям на пользу и позволить уверенно выйти из почти полуторалетней рецессии по динамике прибыли на акцию. Фактором поддержки рынков акций в Европе стал рост цен на нефть и металлы перед продолжительными выходными в КНР, а также решение Верховного суда Великобритании о необходимости согласования действий по процедуре выхода страны из ЕС в парламенте, что снижает, по нашему мнению, риск реализации «жесткого сценария». Активы развивающихся рынков пока выглядят немного слабее, демонстрируя лишь умеренный рост индексов, однако местные валюты окрепли до своих локальных максимальных отметок, что может являться предвестником ралли и в фондовых активах emerging markets.

Российский рынок акций двигался в среду в фарватере общих настроений на развивающихся рынках, продемонстрировав сдержанный прирост на фоне разнонаправленной динамики основных «голубых фишек», подверженных влиянию внутрикорпоративных факторов, таких как ожидания по дивидендам и динамика операционных и финансовых показателей. На наш взгляд, потенциал для восстановительного роста сохраняется, что может привести к движению рынка в диапазон 2180-2210 пунктов ММВБ до конца недели. Мы полагаем, что драйвером для роста российского рынка может стать рост цен на нефть (к верхней границе торгового диапазона 54-57 долл./барр.), как отражение общего повышения склонности к риску на глобальных рынках. Рассчитываем сегодня на опережающую динамику акций банков.

Илья Фролов, Промсвязьбанк

