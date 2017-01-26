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У инвесторов проснулся аппетит к риску

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent прибавляют на фоне заявлений министра нефти Кувейта о том, что страны ОПЕК+ намерены полностью выполнить взятые ранее обязательства по сокращению добычи. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка плюсуют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2175-2180 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит попытки отыграть потери, понесенные им на прошлой неделе.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.2% при оборотах торгов на треть выше среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого фондового индикатора оказало повышение котировок акций банков HSBC (+0.7%), Lloyds (+2.1%), Standard Chartered (+3.4%), а также табачной компании British American Tobacco (+2%). Сдержало рост индекса FTSE 100 снижение котировок акций таких горнодобывающих предприятий, как BHP Billiton (-1.6%), Rio Tinto (-1.1%), Anglo American (-1.8%) и телекома Vodafone Group (-3.2%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в среду прибавил 0.99%, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банков BNP Paribas (+4.2%), Societe Generale (+4.3%), Credit Agricole (+2.2%). Немецкий индикатор DAX (+1.82%) вырос на фоне роста акций Deutsche Bank (+5.8%), Commerzbank (+3.6%), Siemens (+2.3%), Allianz (+3.3%) и Bayer (+2.8%), внесших существенный вклад в его подъем.

Фондовый рынок США в среду вырос. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.78%, а наибольшее положительное влияние на его рост оказали акции банка Goldman Sachs (+1.5%) и хорошо отчитавшейся авиакосмической корпорации Boeing (+4.3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил 0.99% на фоне подъема котировок акций компании Seagate (+14%), квартальные результаты которой значительно превзошли рыночные ожидания, а также компаний Western Digital (+5.3%), Vertex Pharm (+3.6%) и Qualcomm (+3.5%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.8%) тоже продемонстрировал позитивную динамику при оборотах торгов на четверть выше среднемесячных, а ростом в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (+1.7%). При этом аутсайдером выглядел индекс сектора компаний, занимающихся операциями с недвижимостью (-0.6%), оказавшийся под давлением после слабых данных по продажам на вторичном рынке жилья США.

Рынок акций РФ в среду вырос. Индекс ММВБ поднялся на 0.06% в основном благодаря росту «префов» Транснефти (+2.1%), а также акций ЛУКОЙЛа (+0.8%) и НОВАТЭКа (+1.5%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.38%) прибавил больше в контексте укрепления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию операционных результатов Ленты, ММК, Распадской, Черкизово и Polymetal, а также экс-дивидендную дату для акций ФосАгро, влияние дивидендного разрыва в которых на индекс ММВБ мы оцениваем как крайне незначительное.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»