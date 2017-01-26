Комментарии

Курс рубля может вернуться к диапазону 60-65 руб./$

Комментарий по рынку

Мы вновь прогнозируем нейтральное начало торгов на российском рынке акций в четверг. Индекс РТС может снижаться вслед за курсом рубля относительно доллара, который в ходе вечерних валютных торгов на ММВБ снизился на 33 копейки и завершил день на отметке 59,53 руб/долл. Инвесторы отыгрывали заявления ЦБ о проведении возможных интервенций на валютном рынке для обеспечения финансовой стабильности. Фондовые индексы стран АТР завершили торговую неделю уверенным ростом, двигаясь вверх, вслед за американскими фондовыми индикаторами, которые вчера достигли своих исторических максимумов на фоне публикации сильных квартальных результатов компаниями, включёнными в расчет индекса Dow Jones. Цены на нефть за ночь практически не изменились, не отреагировав на рост запасов сырой нефти и объемов суточной добычи в США. Несмотря на положительный внешний фон, мы не ожидаем роста российских индексов акций сегодня.

Новости и комментарии

Макроэкономика: Динамика корпоративного и розничного кредитования в декабре была очень слабой; НЕГАТИВНО

В целом банковская статистика в конце прошлого года указывает на то, что наш прогноз роста ВВП на 1,5% в 2017 г. может быть понижен.

Макроэкономика: По сообщению Bloomberg, начиная с февраля, ЦБ может начать скупать валюту; НЕЙТРАЛЬНО

Мы подтверждаем свое мнение о том, что курс рубля может вернуться к диапазону 60-65 руб./$ в этом году.

Макроэкономика: Оборот розничной торговли в декабре снизился на 5,9% г/г, что гораздо ниже ожиданий; НЕГАТИВНО

Это подтверждает наше мнение, что повышение уровня бедности вызывает расхождение между относительно позитивными цифрами по доходам и безработице и трендом потребления.

Потребительский сектор: Магнит: прогноз неаудированных результатов за 4К16 и 2016 г. по МСФО

Магнит (ПО РЫНКУ; РЦ $36,2/ГДР; 9 448 руб. за локальную акцию) завтра представит неаудированные результаты за 4К16 и 2016 г. и проведет телефонную конференцию.

Потребительский сектор: Сафмар намерен не проводить делистинг акций М.Видео

Мы рекомендуем принять участие в оферте (которая состоится примерно в 3К17) или продать акции сейчас.