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Сафмар не планирует делистинг М.Видео

Сафмар не планирует делистинг М.Видео, рассчитывает на 1 трлн руб. выручки объединенной компании. Группа Сафмар, которая в конце прошлого года подала в ФАС ходатайство о покупке контроля в ритейлере М.Видео, хочет объединить свои активы на рынке электронного ритейла и не планирует делистинг М.Видео. Кроме того, Сафмар может объединить М.Видео с Эльдорадо, которая уже принадлежит группе. Объединенная сеть, скорее всего, будет работать под брендом М.Видео. Выручка объединенной сети достигнет 1 трлн рублей, рассчитывает М.Гуцериев. «Это будет третья (сеть) после Магнита и Х5. Я думаю, доведем оборот до триллиона рублей», - заявил он. По его оценке, текущая выручка объединенной компании может составить 400 млрд рублей.

«Тот факт, что Сафмар не планирует делистинговать М.Видео, является позитивным моментом, поскольку в случае одобрения сделки ФАС, на рынке появится крупнейший публичный игрок в сфере бытовой техники и электроники, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Мы считаем акции М.Видео фундаментально привлекательными и в целом – хорошей историей роста. Тем не менее, есть риски для миноритариев: например, новый акционер может провести допэмиссию акций, через которую внесет активы Эльдорадо и Техносилы, что «размоет» долю миноритариев в компании, если они не будут принимать участие в эмиссии. А если будут, то это потребует дополнительных расходов».