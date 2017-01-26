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Сигнал о нежелательности дальнейшего укрепления рубля подтвердился

Уже в феврале начнутся покупки валюты в объёме дополнительных нефтегазовых доходов бюджета от превышения ценами на нефть заложенного в бюджете уровня ($40). При этом в начале месяца министерство будет публиковать объём предстоящих покупок, которые будут осуществляться равномерно в течение месяца.

Исходя из текущей конъюнктуры нефтяного рынка ежемесячный объём покупок должен составлять около $1.4 млрд или порядка $70 млн. в день. Принимая во внимание ежедневный объём торгов в валютной секции Московской биржи, такой объём конвертации не будет оказывать заметного влияния на ход торгов. Однако, появление на рынке постоянного покупателя валюты сместит баланс спроса и предложения в сторону ослабления курса рубля.

Таким образом, данный ранее сигнал о нежелательности дальнейшего укрепления курса национальной валюты подтверждается теперь конкретными действиями. Медведям по паре USDRUB стоит обеспокоиться и подтянуть стоп-лоссы.

Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев