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Банк России включил в ломбардный список облигации ООО «СФО ПСБ МСБ 2015»

Совет директоров Банка России включил в ломбардный список облигации с залоговым обеспечением ООО «Специализированное финансовое общество ПСБ МСБ 2015» (СФО) на общую сумму 7 млрд рублей, выпущенные в рамках секьюритизации портфеля кредитов МСП Промсвязьбанка. Бумаги из ломбардного списка принимаются Центральным Банком России в качестве залога при предоставлении кредита. Ключевые параметры включения — наличие рейтинга не ниже Ваа3 по классификации Moody`s и ликвидность выпуска.

В прошлом году Промсвязьбанк и МСП Банк успешно завершили первый в России проект по секьюритизации кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства. Ставка ежемесячного купона по облигациям класса «А» была установлена в размере 10,25% годовых. Облигациям был присвоен рейтинг от агентства Moody’s Investors Service на уровне Baa3. Структура сделки предусматривает двухлетний «револьверный период», в течение которого денежные средства, полученные в виде погашений по портфелю кредитов, направляются на покупку новых кредитов Промсвязьбанка.



«Включение облигаций СФО в ломбардный список Банка России подтверждает надежность и инвестиционную привлекательность нового вида ценных бумаг, выпущенных в рамках секьюритизации портфеля кредитов МСП Промсвязьбанка, а также способствует развитию рынка секьюритизации новых видов активов», – прокомментировала вице-президент - руководитель блока "финансовые рынки" Промсвязьбанка Анна Беляева.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн. рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд. рублей по состоянию на 01.01.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,74 57% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru