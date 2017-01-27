Комментарии

Заметный рост сегодня может быть затруднен

Мировые рынки в четверг несколько замедлили подъем, инвесторы отреагировали на неоднозначные статданные по продажам новостроек в США (536 тыс. шт., ожидалось 588 тыс.шт.), а также форсирование Д.Трампом решения о начале строительства стены на границе с Мексикой и пересмотра условий соглашения НАФТА, что предполагает введение 20%-го налога на импорт. На этом фоне на рынке США наблюдалась обеспокоенность, не окажут ли эти решения давление на динамику корпоративных результатов. Вместе с тем, развить коррекцию по американским индексам в полной мере не удалось, а DJIA закрылся в районе 20100 пунктов, уверенно закрепившись выше психологически важной отметки, VIX опустился до 10.6 пункта – минимум с июля 2014г. Сегодня в фокусе внимания данные по ВВП США за 4-й квартал, консенсус-прогноз предполагает замедление темпов роста до 2.2% с 3.5% в предыдущем квартале. Также перед открытием торгов отчетность представят Chevron, Colgate-Palmolive и ряд других корпораций.

Российский рынок акций продемонстрировал усиление роста в четверг, рывком вернувшись в район 2230 пунктов по индексу ММВБ, при поддержке слабеющего курса рубля, вызванного планами Минфина по пополнению суверенных фондов. В целом наблюдался практически равномерный рост по всем основным секторам, что указывает на приток капитала в индексные фонды, ориентированные на российский рынок. Рынок перешагнул за пределы ожидаемой нами области повышательной коррекции 2210 пунктов, и его заметный рост сегодня может быть затруднен. По результатам оценки движущих факторов, мы видим потенциал снижения в пределах -0.3% на открытии и в целом считаем возможным развитие отката к отметке 2215. Вместе с тем, в течение дня поддержку может оказать динамика цен на нефть, вчера котировки Brent продвинулись к верхней границе торгового диапазона 54-57 долл./барр. При усилении их повышения в течение дня, индекс ММВБ может завершить неделю вблизи 2240-2250 пунктов.

Илья Фролов, Промсвязьбанк