Комментарии

Российские индексы "заложились" на ослабление антироссийских санкций

Российский рынок акций сегодня продолжил раллировать, получив импульс к росту в сообщениях о намеченном на субботу телефонном разговоре Д. Трампа и В. Путина и подтверждении представителями президентской администрации США того, что вопрос ослабления санкций "обсуждается": индекс ММВБ прибавил 1,7%, приблизившись к историческим максимумам, индекс РТС вырос на 2,8%. Подъем ключевых индексов обеспечил спрос на "весовые" бумаги нефтегазового и финансового секторов, торговая активность выросла (объем торгов акциями почти достиг 50 млрд руб., что является максимумом с 15 декабря).

В первом вновь в лидерах роста Лукойл (+3,2%), а также Роснефть (+3,3%), - следом за ними следуют Газпром (+2,4%) и "префы" Башнефти (+2,4%). Другие ликвидные бумаги сегмента дорожали меньшими темпами, а обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза двигались "против" рынка, потеряв 0,5% и 1,6% соответственно и став аутсайдерами дня на фоне перспектив крепкого рубля.

В финсекторе в лидеры роста вырвались обыкновенные акции Сбербанка (+3,0%) и МосБиржи (+1,5%).

Акции металлургического и горнодобывающего сектора выглядели хуже рынка, - тут сильную динамику показали лишь акции Алроса (+2,8%), обновившие исторические максимумы, а также малоликвидные акции ЧТПЗ (+7,4%), раллирующие второй день подряд и быстро приближающиеся к цене оферты (142,65 руб./акцию). Достаточно драматично проходили торги сильно перегретыми РДР РусАла (+0,2%), в первой половине дня раллировавшими, но к закрытию торговой сессии лишь с трудом удержавшимися в "плюсе".

Сильные разнонаправленные изменения наблюдались в других секторах. В потребсекторе вновь в аутсайдерах Магнит (-1,2%), при уверенном роста Дикси (+4,8%). В промышленном секторе растущие "префы" АвтоВАЗА (+9,9%), Иркут (+4,7%) и Соллерс (+1,3%) соседствовали с находящимися под давлением КАМАЗОМ (-0,4%) и "обычкой" АвтоВАЗА (-2,5%). В акциях электроэнергетики дорожали Энел Россия (+7,1%) и ключевые "фишки" (ФСК: +2,4%; Русгидро: +1,6%), а подконтрольные Газпрому генкомпании преимущественно шли "против" рынка (Мосэнерго: -2,1%; ТГК-1: -1,6%; ОГК-2: +0,3%).

Из прочих бумаг отметим продолжение спроса на Qiwi (+2,3%), с улучшением технической картины по бумаге, и выход на новые высоты Аэрофлота (+1,8%).



Российские индексы "заложились" на позитивные новости в отношении ослабления антироссийских санкций, что может заметно улучшить среднесрочные перспективы рынка и способствовать его дальнейшей переоценке в этом году.

Краткосрочно же индекс ММВБ, несмотря на некоторую перекупленность, технически готов продолжить рост в случае подтверждения перспектив нормализации отношения стран Запада к России, но, на наш взгляд, потенциал роста в отрыве от рынка нефти ограничен.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк