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Бинбанк успешно исполнил оферту по биржевым облигациям серий БО-06 и БО-07

В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации серии БО-06 в количестве 1 961 588 штук номинальным объемом 1 961 588 тыс. рублей, что составляет менее 40% от обращающихся ценных бумаг выпуска, и серии БО-07 в количестве 2 049 090 штук номинальным объемом 2 049 090 тыс. рублей, что составляет 41% от обращающихся ценных бумаг выпуска. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 4 331 532,24 рублей.

Биржевые облигации серий БО-06 и БО-07 со сроком обращения 6 лет Бинбанк разместил в январе 2015 года. В октябре 2015 года были размещены дополнительные выпуски No6 к каждому выпуску. Совокупный объем выпусков на текущий момент составляет 10 млрд рублей, по 5 млрд рублей каждый. По выпускам предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня.

Биржевые облигации Бинбанка серий БО-06 и БО-07 включены в ломбардный список ЦБ РФ.