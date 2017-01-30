Комментарии

Новости об отмене США санкций против России поддержали рынок акций

30 января 2017

Российский рынок акций закончил торги в пятницу ростом на фоне сообщения о том, что Трамп готовит отмену санкций против России. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+1,48%), финансового (+1,06%) и энергетического (+0,76%) секторов.

Индекс ММВБ вырос на 1,60% и закрылся на отметке 2264.81 пункта. Индекс РТС подскочил на 2,47% и остановился на уровне 1192.37 пунктов на фоне повышения курса рубля против американского доллара и евро.

Цены на сырую нефть в пятницу откатили от локального максимума после новостей о том, что США начинают в этом месяце продажу нефти из резервов. Инвесторы стали понимать, что страны-производители нефти постараются на «полную катушку» использовать ограничения по добыче сырой нефти ОПЕК. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 1,39%, до 55,46 долларов за баррель. Западно-техасская WTI
снизилась на 1,13%, до 53,17 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль отыграл большую часть потерь на волне негативных данных по ВВП США, которые оказали давление на американский доллар и рост спроса на ОФЗ. Но, вероятно, ожидание покупок валюты Минфином РФ будет негативно сказываться на курсе рубля. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0,99%, до 59,84 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,77%, до 64,09 рублей за евро.

Российский рубль вряд ли возобновит сильный рост в феврале, если Минфин РФ будет придерживаться оглашенной стратегии по покупке валюты в резервный фонд.

События дня:
В понедельник выйдут данные по потребительской инфляции в Германии, по расходам и доходам физических лиц, а также по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление в США. Помимо этого, будет опубликовано
количество работающих буровых вышек от Baker Hughes и индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

 


/ СИА /



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