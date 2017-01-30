Комментарии

Инвесторы ждут заявлений от монетарных властей

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижаются на фоне данных статистики о росте количества действующих нефтяных буровых установок в США, число которых достигло годового максимума. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют отрицательную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2260 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор может испытать коррекцию после роста в течение последних четырех торговых сессий. В центре внимания инвесторов на предстоящей неделе будут заявления монетарных властей. Свои решения по денежно-кредитной политике в ближайшие дни огласят Банк Японии, ФРС США, Банк Англии и Банк России.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.32% при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого фондового индикатора оказало повышение котировок акций ритейлера Tesco (+9.3%), сырьевого трейдера Glencore (+2.2%) и банка HSBC (+0.5%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение котировок акций фармацевтических компаний AstraZeneca (-1.4%), Shire (-1.1%) и GlaxoSmithKline (-0.6%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в пятницу потерял 0.56%, а снижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции автомобилестроительной корпорации Renault (-1.5%) и нефтегазового гиганта Total (-1.2%). Немецкий индикатор DAX (-0.23%) также понес потери на фоне снижения котировок акций автомобильных концернов Daimler (-1.2%), Volkswagen (-1.7%) и BMW (-0.8%), внесших существенный вклад в его просадку.

Фондовый рынок США в пятницу не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones понизился в итоге дня на 0.04%, а наибольшее отрицательное влияние на его снижение оказали акции банка Goldman Sachs (-1.1%) и слабо отчитавшегося нефтегазового гиганта Chevron (-2.4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил 0.1% на фоне повышения котировок акций отчитавшихся лучше ожиданий Microsoft (+2.4%) и Intel (+1.1%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.09%) продемонстрировал слабо негативную динамику при оборотах торгов на уровне среднемесячных, а снижением в его отраслевом спектре выделился индекс нефтегазового сектора (-0.8%). При этом ростом отметился индекс сектора «Здравоохранение» (+0.8%).

Рынок акций РФ в пятницу вырос четвертую торговую сессию подряд. Индекс ММВБ поднялся на 1.65% в основном благодаря росту акций ЛУКОЙЛа (+3.2%), Сбербанка (+3%), Роснефти (+3.3%) и АЛРОСА (+2.8%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+2.75%) прибавил больше в контексте отмечавшегося укрепления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию операционных результатов АЛРОСА и РусГидро.