Комментарии

Сегодня видим риски отката в начале сессии с возможностью теста отметок 2250-2260 пунктов ММВБ

Индекс MSCI World завершил минувшую неделю на рекордных отметках, всего в нескольких пунктах до исторического максимума, благодаря росту рынков США и Европы после неплохих статданных и положительного хода сезона корпоративной отчетности, а также на ожиданиях, что последовательное выполнение предвыборных обещаний Д.Трампом окажет положительное влияние на динамику финансовых показателей корпораций. Фондовые активы развивающихся рынков также пользовались спросом, и индекс MSCI EM уже практически полностью нивелировал падение ноября-декабря. Индекс VIX близок к рекордно низким значениям (10.6 пункта), наблюдавшимся в истории лишь несколько раз. На текущей неделе в фокусе внимания – действия мировых центробанков. В ближайшие дни вердикт по ставке и свои комментарии по дальнейшим действиям представят Банк Японии, ФРС и Банк Англии, а в пятницу состоится заседание Банка России. Товарные активы в целом демонстрируют маловыразительную динамику, что является следствием отсутствия сильных колебаний на валютном рынке (индекс DXY движется вбок, нащупав поддержку вблизи 100 пунктов), а также ввиду начала празднования Лунного Нового Года, что лишило металлы ключевого покупателя в лице КНР. Мы с осторожностью смотрим на текущее состояние рынков и отмечаем их локальную уязвимость ввиду перехода в состояние эйфории. Действия мировых ЦБ, а также направление политики Д.Трампа остаются важнейшими факторами для движения индексов, и баланс рисков постепенно смещается в сторону большего консерватизма.

Российский рынок акций обновил годовые максимумы по индексу РТС при возросшей торговой активности, благодаря позитивному развитию событий на глобальных рынках и притоку капитала в биржевые фонды на ожиданиях возобновления диалога лидеров России и США и возможного снятия санкций. Несмотря на сильное закрытие прошлой недели, мы не видим серьезного потенциала для роста рынка в начале недели. Оценки по соотношению RTS/Brent вблизи максимумов в этом году (21.5x), поэтому дальнейший подъем индекс РТС выглядит возможным лишь при росте нефтяных котировок. К тому же, телефонный разговор В.Путина и Д.Трампа стал свидетельством начала сотрудничества, но также продемонстрировал, что процесс полной нормализации отношений не будет быстрым. Сегодня мы видим риски отката в начале сессии с возможностью теста отметок 2250-2260 пунктов ММВБ.

Илья Фролов, Промсвязьбанк