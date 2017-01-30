Комментарии

Торговую сессию понедельника российские индексы акций начнут с падения

Комментарий по рынку

По нашим прогнозам, торговую сессию понедельника российские индексы акций начнут с падения на фоне нейтральных итогов переговоров президентов США и России и падения цен на нефть. Стоимость барреля марки Brent с конца прошлой торговой недели опустилась на 0,7% до $55,2 на фоне продолжающегося роста количества буровых установок в США. В субботу президенты Дональд Трамп и Владимир Путин провели свои первые телефонные переговоры, в ходе которых тема снятия экономических санкций не обсуждалась, хотя в пятницу инвесторы ожидали, что это тема будет стоять на повестке дня. Фондовые биржи стран АТР сегодня закрыты. Лишь индексы Японии и Австралии снижаются на фоне роста геополитической напряжённости, вызванной подписанием указов Дональдом Трампом, ограничивающих въезд беженцев и определённых групп лиц в страну.

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