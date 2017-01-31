Комментарии

На российском рынке акций продолжится снижение

Комментарий по рынку

По нашим прогнозам, во вторник на российском рынке акций продолжится снижение основных фондовых индексов из-за внешнего негативного фона. Инвесторы продолжают отыгрывать решение нового президента США ужесточить визовый режим с некоторому странами. Фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0,3%. Падением российских индексов продолжиться вслед за акциями нефтегазовых компаний. Поддержку рынку не окажет укрепление курса рубля в ходе вечерних валютных торгов на ММВБ выше отметки 60 руб/долл. Сегодня в Европе будут опубликованы данные по темпам роста ВВП и безработице. В целом активность инвесторов на рынке снизится, так как участники торгов будут дожидаться окончания двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке США, которое начнется сегодня вечером. Лучше рынка могут выглядеть акции Polymetal и Полюс на фоне роста цен на драгоценные металлы.

Гельды Союнов, Альфа-Банк

Технический анализ

Сбербанк АП: достиг верхней границы диапазона или паттерн «222»

После того как акции банка вернулись к верхней границы диапазона почитатели гармонических моделей вместе с последователями Эллиота текущие уровни, наверняка, задействуют для игры на понижение.

Если мы окажемся правы, то после разворота с текущих уровней привилегированные акции банка опустятся в район нижней границы диапазона. В этом случае короткая позиция (шорт) может принести чуть менее 10%. Что касается рисков (стоп-приказ) разумно разместить выше январского максимума (см. иллюстрацию).

Алан Казиев, Альфа-Банк