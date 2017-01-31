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Российский рынок акций заметно скорректировался, что выглядит закономерным в условиях бегства в безрисковые активы

Подъем мировых рынков в начале недели сменился коррекцией, инвесторы заняли выжидательную позицию с целью определить дальнейший курс новой президентской администрации США в ключевых внешнеполитических и торговых вопросах, после резонансного введения миграционных ограничений Д.Трампом и вынужденной отставки и.о. генпрокурора С.Йейтс. Е Европе же основными факторами риска стали проявившиеся опасения относительно реализуемости программы финансового оздоровления банка Unicredit, а также неготовность Греции идти на уступки в переговорах по четвертому пакету финансовой помощи. К вечеру на американском рынке прокатилась волна восстановительного роста, что могло стать реакцией на выдвинутую Д.Трампом инициативу по снижению регуляторного давления на крупный бизнес, что предусматривает, в частности, возможность смягчения ряда положений Закона Фрэнка-Додда. Сегодня часть азиатских рынков закрыта, в связи с празднованием Лунного Нового года, а Банк Японии сохранил основные параметры ДКП и в итоговом стейтменте выразил уверенность в достижимости ориентира по инфляции без усиления стимулов. В ближайшие дни вердикт по ставке и свои комментарии по дальнейшим действиям представят Банк Японии, ФРС и Банк Англии, а в пятницу состоится заседание Банка России. Действия мировых ЦБ, а также направление политики Д.Трампа остаются важнейшими факторами для движения рынков на этой неделе.

Российский рынок акций заметно скорректировался в понедельник, что выглядит закономерным в условиях бегства в безрисковые активы, наблюдаемого на глобальных рынках, и маловыразительной динамики котировок нефти Brent. Ввиду преобладания негативных настроений на мировых рынках мы видим риски для негативного открытия торговой сессии во вторник с возможностью отката к 2225-2230 пунктов, но в течение дня не исключаем восстановления активности покупателей ввиду стабильного уровня цен на нефть (55 долл./барр.), что ограничивает потенциал снижения по российским активам.

Илья Фролов, Промсвязьбанк