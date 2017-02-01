Комментарии

Опасения новых действий Президента США Д. Трампа и неопределенность в отношении покупки валюты Минфином способствуют снижению рынка

Российский рынок акций сегодня продолжил оставаться под давлением продавцов: индекс ММВБ умеренно снизился по итогам торговой сессии, потеряв 0,8% при снижении нефтегазового и финансового секторов: в первом заметно теряют "префы" Транснефти (-3,1%), НОВАТЭК (-1,7%) и Татнефть (-3,4%), во втором - АФК Система (-2,0%) и Сбербанк (оа: -1,4%; па: -1,1%). Слабо смотрится и электроэнергетика, где корректируются все ликвидные бумаги, за исключением Интер РАО (+0,3%), Юнипро (+0,5%) и Иркутсткэнерго (+0,6%).

Отсутствие спроса на "весовые" бумаги не помешали участникам рынка отыгрывать идеи в менее ликвидных бумагах. Так, в той же "нефтянке" раллируют акции Башнефти (+9,8%) после окончания оферты, а также, на фоне рисков ослабления рубля в условиях скорого старта покупок валюты Минфином, "префы" Сургутнефтегаза (+2,2%) и Газпром нефть (+1,9%). Вновь обновляет исторические максимумы Аэрофлот (+1,9%). В промышленном секторе демонстрируют восходящую динамику автопроизводители (оа АвтоВАЗА: +1,5%; па АвтоВАЗА: +5,0%; КАМАЗ: +2,4%; Соллерс: +0,3%), при откате после ралли накануне в Иркуте (-3,1%).

В металлургическом и горнодобывающем секторе сильно смотрятся фундаментально привлекательные ММК (+3,5%), растущие на крайне высоких торговых оборотах, НЛМК (+1,7%) и РусАл (+3,3%), а также поддерживаемый ростом цен на драгметаллы Полиметалл (+2,6%). В аутсайдерах в секторе Алроса (-1,7%), и отраслевые "фишки" (Северсталь: -1,5%; НорНикель: -1,5%).



Слабая динамика мировых фондовых рынков, вызванная опасениями новых резких действий Президента США Д. Трампа, а также неопределенностью относительно влияния программы Минфина по покупке валюты на позиции рубля и спрос нерезидентов на российские активы способствуют дальнейшему снижению курсов акций российских "голубых фишек" и, как следствие индекса ММВБ, который сможет уже завтра скорректировать половину роста прошлой недели и протестировать верхнюю часть зоны 2180-2210 пунктов, выступающей ближайшей поддержкой и отражающей сбалансированность оценок рынка акций и текущих позиций нефти. Завтра в центре внимания будет насыщенный новостной фон, включающий в себя данные по США (недельные цифры по запасам энергоносителей, данные по числу новых рабочих мест в частном секторе от ADP) и стэйтмент по итогам заседания ФРС, а также страновые PMI.

Текущее движение на мировых рынках мы рассматриваем как коррекционное, причем видим риски сохранения фазы повышенной волатильности в ближайшие недели, что пока заставляет нас консервативно смотреть на российский рынок акций в феврале. Впрочем, так как наш среднесрочный взгляд на рынок акций позитивен, то надеемся, что давление будет фокусироваться, в первую очередь, в "голубых фишках", в то время как привлекательные менее ликвидные бумаги будут продолжать переоцениваться "вверх".



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк