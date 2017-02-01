Курсы валют в Иркутске: 1 февраля минимальный курс продажи доллара составил 60,3 руб., евро - 65,1 руб

Комментарии
Курсы валют в Иркутске: 1 февраля минимальный курс продажи доллара составил 60,3 руб., евро - 65,1 руб1 февраля 2017
1 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 57-60,07 рубля за доллар, курс продажи составил 60,3-62,73 рубля за доллар.
Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 47 коп. и составил 60,07 рубль. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.
Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 15 коп. и составил 60,3 руб. По такому курсу доллар продает Гринкомбанк.
Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 61,6-64,8 рубля за евро, курс продажи составил 65,1-67,35 рубля за евро.
Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 80 коп. и составил 64,8 руб. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.
Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 81 коп. и составил 65,1 руб. Такой курс евро продажи предложил Гринкомбанк.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.