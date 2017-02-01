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Курсы валют в Иркутске: 1 февраля минимальный курс продажи доллара составил 60,3 руб., евро - 65,1 руб

1 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 57-60,07 рубля за доллар, курс продажи составил 60,3-62,73 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 47 коп. и составил 60,07 рубль. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 15 коп. и составил 60,3 руб. По такому курсу доллар продает Гринкомбанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 61,6-64,8 рубля за евро, курс продажи составил 65,1-67,35 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 80 коп. и составил 64,8 руб. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 81 коп. и составил 65,1 руб. Такой курс евро продажи предложил Гринкомбанк.