Комментарии

Курсы валют в Ангарске: 1 февраля минимальный курс продажи доллара 60,2 руб., евро - 65,08 руб

1 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 57,36-60,05 рубля за доллар, курс продажи составил 60,2-62,73 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 45 коп. и составил 60,05 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 4 коп. и составил 60,2 руб. По такому курсу доллар продает Гринкомбанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,93-64,75 рубля за евро, курс продажи составил 65,08-67,32 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 80 коп. и составил 64,75 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 63 коп. и составил 65,08 руб. Такой курс евро продажи предложил Гринкомбанк.