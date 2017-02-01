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Инвесторы ждут вердикта ФРС и данных нефтяной статистики

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше отметки в $55 за баррель в ожидании публикации данных по запасам нефти в нефти. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2220 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней, в ожидании данных нефтяной статистики, а также решений ФРС по денежно-кредитной политике.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник продолжили снижение. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.27% при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение этого фондового индикатора оказало падение котировок акций нефтегазового гиганта BP (-0.7%), банков HSBC (-0.5%), Barclays (-1.8%) и отчитывающейся завтра фармацевтической компании AstraZeneca (-1.6%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение котировок акций горнодобывающих предприятий Glencore (+1.5%), BHP Billiton (+1.6%) и Anglo American (+1.9%). Британский министр по делам Brexit заявил, что Великобритания хочет запустить ст. 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза до конца марта. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC во вторник потерял 0.75%, а снижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банков BNP Paribas (-1.8%), Societe Generale (-3%) и сталепроизводителя ArcelorMittal (-2.3%). Немецкий индикатор DAX (-1.25%) стал лидером падения среди ведущих европейских индексов на фоне снижения котировок акций Bayer (-2.1%), Siemens (-1.6%) и BASF (-1.4%), внесших существенный вклад в его просадку.

Фондовый рынок США во вторник не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones понизился в итоге дня на 0.54%, а наибольшее отрицательное влияние на его снижение оказали акции банков Goldman Sachs (-2%), JPMorgan Chase (-1.6%) и авиакосмической корпорации Boeing (-1.3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил скромные 0.02% на фоне повышения котировок акций фармацевтических компаний Mylan (+4.7%), Regeneron Pharmaceuticals (+4.3%), Celgene (+2.6%), Incyte (+2.5%), Biomarin Pharmaceuticals (+2.4%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.09%) слегка снизился при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом понижением в его отраслевом спектре выделился индекс промышленного сектора (-0.9%), а ростом - индекс сектора компаний, предоставляющих коммунальные услуги (+1.6%).

Рынок акций РФ во вторник понес потери. Индекс ММВБ просел на 0.75% в основном из-за падения котировок акций Сбербанка (-1.4%), ЛУКОЙЛа (-1.1%) и НОВАТЭКа (-1.7%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0.98%) снизился сильнее на фоне ослабления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа выходящих сегодня данных макроэкономической статистики, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит выделить индикаторы деловой активности в производственном секторе России, еврозоны, Великобритании и США.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»