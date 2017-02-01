Комментарии

Российские индексы акций будут снижаться в ближайшие два дня

Комментарий по рынку

В среду мы ожидаем нейтрального начала торгов на российском рынке акций. Фондовые индексы стран АТР двигаются разнонаправленно, возобновив торги после длительных выходных. Цены на нефть снизились с конца прошлой торговой сессии на 0,65% до $55,5 на фоне роста запасов сырья в США. По данным американского института нефти, запасы сырой нефти выросли на прошлой неделе на 5,8 млн барр., что оказалось больше ожиданий рынка. Мы прогнозируем снижение волатильности котировок на глобальном рынке акций на фоне ожиданий завершения двухдневного заседания FOMC. В целом российские индексы акций будут снижаться в ближайшие два дня перед началом слушаний в профильном комитете сената США, которые пройдут завтра вечером.

Новости и комментарии

Макроэкономика: Российский ВВП снизился на 0,6% г/г в 2016г., в том числе на 1% г/г в декабре; НЕГАТИВНО

Низкий уровень сбережений – это следствие сохраняющейся высокой инфляции, когда население делает выбор в пользу трат: в сочетании со слабыми цифрами по ВВП за декабрь, это указывает на то, что при продолжающейся жесткой бюджетной политике шансы достижения нашего прогноза роста ВВП на 1,5% г/г в 2017 г. снижаются.

Потребительский сектор: Пятерочка запускает программу программу лояльности; УМЕРЕННО НЕГАТИВНО

Мы считаем новость УМЕРЕННО НЕГАТИВНОЙ для акций компании, так как потенциальные расходы по программе могут оказывать давление на рентабельность, тогда как потенциальный позитивный эффект пока не понятен.

ИТ: Яндекс: рекомендация понижена до ПО РЫНКУ

Таким образом, мы консервативно понизили наши допущения в части рентабельность. Добавив 2021 г. в нашу модель, мы повысили РЦ на конец этого года на 4% до $22,4/акцию, что сейчас предполагает 3%-й потенциал снижения. В итоге мы понижаем рекомендацию Яндекса до ПО РЫНКУ.