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Китай: рост числа IPO и ограничение валютных операций

В эти дни в Китае отмечается Новый год по лунному календарю. В традиционной культуре Поднебесной новый год наступил только сейчас. И традиционно это время является хорошим поводом для того, чтобы подвести итоги и проанализировать текущее состояние дел. В последнее время, помимо внешних противоречий с новой администрацией США, Китай столкнулся с рядом внутренних проблем и в первую очередь в финансовой сфере. Как мы уже говорили ранее, в экономике Поднебесной присутствуют несколько факторов риска, угрожающих ее стабильности и препятствующих дальнейшему росту.

Среди факторов риска в первую очередь присутствует большой накопленный государственный и корпоративный долг, который составляет по некоторым оценкам 225% от ВВП. И хотя этот показатель для развитых стран в среднем находится на уровне 279%, экономистов пугает скорость роста объемов задолженности. Еще в 2008 году этот показатель был на уровне 147%. Резкий рост объемов кредитования чреват волной дефолтов. Если за весь 2014 год было зарегистрировано всего семь случаев неисполнения обязательств по корпоративному долгу, то за 2015 год таких случаев уже насчиталось 29. Тенденция отнюдь не вселяет позитивный настрой.

Для того чтобы сдуть «пузырь» на рынке корпоративного долга, китайское правительство в лице рыночного регулятора намерено снизить требования для допуска ценных бумаг на фондовые площадки Поднебесной. Уже в четвертом квартале 2016 года на Шеньженьской и Шанхайской фондовых биржах было привлечено в шесть раз больше средств, чем за аналогичный период предыдущего года. За прошлый год на китайском фондовом рынке было размещено 227 компаний, причем 45% компаний провели IPO в четвертом квартале. Это обстоятельство, по всей видимости, связано в первую очередь с тем, что игроки поняли всю опасность текущего положения дел.

По прогнозам китайских экономистов объем привлеченных средств на фондовым рынке в КНР в 2017 году должен минимум в два раза превысить показатель годом ранее. По прикидкам объем привлеченных ресурсов должен равняться $32,4 млрд. Считается, что в данном случае такая мера является наилучшим выходом из сложившейся ситуации, который позволит избежать волны дефолтов. По данным Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг на конец декабря 2016 года на проведение IPO было подано более 630 заявок.

Стоит также отметить, что на Центральной экономической рабочей конференции (заседание первых лиц государства, в ходе которого определяется экономическая стратегия и координируются основные шаги для достижения поставленных целей), снижение долга было названо приоритетной задачей. При этом по итогам 2016 года китайский фондовый рынок показал снижение. В начале года индекс Shanghai Composite составлял 3569 пункта, а завершил год на отметке 3103 пункта. Общее снижение по 2016 году составило 13%. Дальнейшие перспективы движения китайского фондового рынка пока очень туманны, так как на сегодняшний день в экономики КНР существует целый ряд проблем. От успешности их решения, собственно говоря, и зависит дальнейшее направление движения рынка.

Другой серьезной проблемой, с которой столкнулось правительство Китая, явился очень быстрый отток капитала из страны на фоне замедления темпов роста экономики. Это обстоятельство привело к тому, что курс национальной валюты КНР снизился до уровня 2008 года. Сейчас за один китайский юань дают 6,88 доллара, но по прогнозам уже к концу первого квартала курс может составить 7 юаней за один американский доллар. Резкое падение национальной валюты Поднебесной в 2016 году вызвало реакцию Государственного валютного управления КНР (SAFE), направленную на ограничение оттока капитала из страны. Характерно, что чётких заявлений о действиях регулятора не существует, однако на рынке есть слухи, что высший менеджмент банков получил четкие инструкции относительно месячного лимита валютных операций. Если лимит будет превышен, то банк обязан прекратить дальнейшее совершение валютных операций. При этом банки должны сохранять в тайне существование подобных инструкций для того, чтобы не вызвать панику на рынке и не спровоцировать еще большее раскручивание маховика и дальнейшее ускорение вывода капитала.

Сейчас китайское правительство оказалось между молотом и наковальней. С одной стороны власти КНР стоят перед фактом, что необходимо незамедлительно принимать меры, направленные на балансировку сложившейся ситуации, с другой стороны, эти меры не должны вызвать еще большую панику на рынке. От успешности действий монетарных властей зависит, насколько серьезными будут последствия нарождающегося кризиса в Поднебесной.

Максим Романчук, аналитик Альпари