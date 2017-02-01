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Яндекс: аналитиками Альфа-Банка рекомендация по акциям понижена до "по рынку"

Акции Яндекса (ПО РЫНКУ; РЦ $22,4/акцию) повысились в цене примерно на 30% с 7 ноября (против роста индекса РТС на 19%), когда мы присвоили им рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА на фоне стабилизации доли компании на рынке поисковых систем.

Мы все еще видим потенциал роста как в сегменте поисковиков, так и в непрофильных бизнесах Яндекса. Тем не менее, существует неопределенность в отношении потенциальных инвестиций для развития других сегментов бизнеса, особенно Яндекс.Такси и их эффекта на рентабельность. Таким образом, мы консервативно понизили наши допущения в части рентабельность. Добавив 2021 г. в нашу модель, мы повысили РЦ на конец 2017 г. на 4% до $22,4/акцию, что сейчас предполагает 3%-й потенциал снижения. В итоге мы понижаем рекомендацию Яндекса до ПО РЫНКУ.