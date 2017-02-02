Комментарии

Доллар в четверг будет торговаться в коридоре 60-61,0 руб.

2 февраля 2017

Торги среды для российского фондового рынка прошли нейтрально. Биржевые индексы тянулись за растущей на слабом долларе нефтью, американская валюта не отходила далеко от 60,15. Все оказалось настолько тихо и спокойно, что совершенно не похоже на рыночные настроения последнего времени. Индекс ММВБ остается в диапазоне 2200-2245 пунктов и торгуется примерно в середине этого канала. Индекс РТС не смог преодолеть сопротивление на 1170,0 пунктах и остается ниже. Торги четверга для рублевого индикатора пройдут в границах значений 2210-2245 пунктов.

Рубль стабилен. Судя по внутридневным объемам торгов, сегодня на площадке валюта в интересах Минфина РФ не покупалась. Инвесторы будут ждать фактов приобретений, которые, так или иначе, ослабят позиции российской валюты. К такому повороту событий на рынке вполне готовы. Доллар США завтра проторгуется в коридоре 60-61,0 руб., а евро останется в рамках отметок 64,50-65,50 руб.

Утро четверга будет активным, так как российским инвесторам предстоит отыграть решения и комментарии ФРС США. Пересмотра ставок именно сегодня ждать не стоит, участники торгов намерены внимательно следить за появлением указаний на время нового повышения ставки. Чем конкретней будет Джанет Йеллен, тем лучше для американской валюты.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари


/ СИА /



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