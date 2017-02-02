Комментарии

Устойчивость повышательной динамики российского рынка по-прежнему под большим вопросом ввиду неопределенности на внешних рынках

Российский рынок акций сегодня восстанавливал свои позиции (ММВБ: +0,6%) при поддержке крепости цен на нефть и европейских фондовых рынков, хотя вечерняя публикация стэйтмента ФРС и отсутствие настроя на рост на рынке акций США и сдерживают отскок: движение "фишек" нефтегазового и финансового секторов достаточно вялое, а торговая активность низка.

На фоне слабого рубля и отраслевых ожиданий в лидерах роста сегодня металлургический и телекоммуникационных сектора. В металлургическом и горнодобывающем секторе по-прежнему уверенно себя чувствуют акции ММК (+3,4%), высокий объем торгов по которым остается высоким и свидетельствует о крупной покупке, и Полиметалл (+2,2%), - ценовых уровни этих бумаг, по нашим оценкам, далеки от фундаментально обоснованных. Прибавляют и ключевые "фишки" сегмента (НорНикель: +2,3%; Северсталь: +2,6%). В аустайдерах здесь корректирующийся РусАл (-156%) и акции ТМК (-5,6%), упавшие на вторичном размещении заметно ниже рынка. Обе эти бумаги, на наш взгляд, смотрятся среднесрочно привлекательно, что, по нашему мнению, ограничит потенциал просадки.

В телекомах прибавляет МТС (+1,2%), на повышении ценовых ориентиров по buyback до 270-290 руб., и Ростелеком (+1,1%).

В промышленном секторе продолжают спросом пользоваться автопроизводители: сегодня лучше рынка двигались вновь акции КАМАЗ (+1,7%) и обыкновенные акции АвтоВАЗА (+2,1%). Бумаги Иркута (-1,4%) растеряла за два дня скорректировали пятничный рост, но технически все еще неплохо смотрятся.

В акциях электроэнергетики наблюдалась разнонаправленная динамика: росли Русгидро (+2,0%) и ФСК (+1,6%) при развитии коррекционного движения в подконтрольных Газпрому генкомпаниях (Мосэнерго: -1,0%; ТГК-1: -2,3%; ОГК-2: -0,8%). Под давление подпали и акции Россетей (-1,0%) на фоне сообщений о том, что компания может не последовать директиве по выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли. Мы опасаемся здесь развития отката и исключили, до появления ясности в вопросе дивидендов, эти бумаги из нашего модельного портфеля.

В акциях нефтегазового сектора пытались продолжить ралли акции Башнефти (+0,6%), но к концу дня, ввиду сильной перекупленности и отсутствия значимых новостных поводов для роста, растеряли львиную часть внутридневного роста. Лучше смотрелись по итогам дня "префы" Башнефти (+3,9%). Мы считаем, что в бумагах Башнефти назрела коррекция - движение последних дней здесь было не вполне оправдано. В "нефтянке" также неплохо прибавили привилегированные акции Транснефти (+3,1%) и Сургутнефтегаза (+1,4%). А вот ключевые "фишки" показали слабые изменения курсовой стоимости, в пределах 0,2%. В финсекторе отметим дружное положительное изменение курсов ликвидных бумаг, в пределах 1%.

Из прочих бумаг отметим спрос на Мостотрест (+2,3%) и повышение Аэрофлота (+0,5%), продолжающего фазу роста.



Индекс ММВБ смог сегодня вернуться выше 2230 пунктов несмотря на слабость спроса на российские "фишки" (ММВБ10 показал по итогам дня нулевую динамику). Развитие повышательного движения нефтяных котировок к зоне 57-58 долл./барр. вопреки слабым недельным данным по рынку нефти в США и спрос на акции металлургов оправдывают подъем ММВБ к максимумам прошлой недели (2245-2270 пунктам).



Вместе с тем, устойчивость повышательной динамики нашего рынка в феврале, на наш взгляд, по-прежнему под большим вопросом ввиду неопределенности на внешних рынках.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк