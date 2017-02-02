Курсы валют в Ангарске: 2 февраля минимальный курс продажи доллара 60,35 руб., евро - 64,95 руб

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Курсы валют в Ангарске: 2 февраля минимальный курс продажи доллара 60,35 руб., евро - 64,95 руб2 февраля 2017
2 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 57,61-60,02 рубля за доллар, курс продажи составил 60,35-62,98 рубля за доллар.
Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 3 коп. и составил 60,02 рубль. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.
Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 15 коп. и составил 60,35 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.
Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 62,17-64,6 рубля за евро, курс продажи составил 64,95-67,56 рубля за евро.
Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 15 коп. и составил 64,6 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.
Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 13 коп. и составил 64,95 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.
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