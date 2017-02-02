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Локальный рост в российских акциях может продолжиться, учитывая попытки нефти Brent выйти из затяжной консолидации вверх

Мировые рынки немного восстановились в середине недели. Центральный событием вчерашнего дня стало заседание ФРС, американский регулятор не преподнес каких-либо сюрпризов, сохранив уровень процентной ставки в диапазоне 0.5-0.75%, при этом содержание стейтмента также полностью совпало с ожиданиями участников рынка и не привело к сильному изменению вероятности повышения ставки на одном из ближайших заседаний. При этом ФРС в итоговом заявлении также отметила приверженность политике ужесточения условий, однако планирует делать это максимально адаптивно, для исключения негативного влияния на состояние экономики с целью выполнения ориентиров по инфляции и уровню занятости. Продолжающееся ослабление курса доллара (индекс DXY упал ниже 100 пунктов), которое может быть связано со спекуляциями относительно того, что новая президентская администрация США придерживается политики слабого доллара, поддержало стоимость товарных активов, что в свою очередь стало фактором поддержки для нефтегазовых и металлургических компаний по всему миру. Сегодня инвесторы будут следить за результатами заседания Банка Англии, а также финансовыми отчетами ConocoPhillips, Amazon и Visa.

Российский рынок акций стабилизировался выше 2220 пунктов по индексу ММВБ на фоне локального улучшения динамики на глобальных рынках, а также на фоне небольшого ослабления курса рубля в ожидании начала FX-покупок Минфина при растущих на слабом долларе ценах на нефть. На наш взгляд, учитывая попытки нефти Brent выйти из затяжной консолидации вверх, локальный рост в российских акциях может продолжиться, технической целью развивающегося импульса может стать район 2240 пунктов. Вместе с тем, текущий коррекционный импульс не выглядит завершенным с технической точки зрения, что может повлечь развитие нисходящего движения на горизонте ближайшего месяца. Мы полагаем, что динамику лучше рынка могут продемонстрировать акции экспортеров (нефтегазовых компаний и представителей Metals&Mining), а также сектора электроэнергетики.

Илья Фролов, Промсвязбьбанк