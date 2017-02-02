Комментарии

Ожидаем роста акций нефтегазовых компаний

Комментарий по рынку

Мы ожидаем роста акций нефтегазовых компаний в первые минуты торговой сессии четверга. Цены на нефть марки Brent выросли выше отметки $56 на фоне ослабления курса американского доллара после окончания очередного заседания FOMC, по итогам которого ФРС несколько смягчило риторику и допустило сохранение ставок в среднесрочной перспективе на текущих уровнях. Рост запасов сырой нефти и бензина в США не сказались на стоимости нефтяных контрактов. Вслед за ценами на нефть курс рубля рос в ходе вечерних валютных торгов на ММВБ. Азиатские индексы акций торгуются разнонаправленно на фоне опасений торможения экономики США из-за переноса сроков повышения ставок со стороны ФРС. Сегодня мы ожидаем снижения волатильности на российском рынке акции в преддверии завтрашнего заседания ЦБ РФ и публикации данных по рынку труда.

Новости и комментарии

Макроэкономика: Росстат улучшил цифру по снижению ВВП в 2015 г. до -2,8% г/г; ВВП 2016 г. снизился всего на 0,2% г/г; НЕОДНОЗНАЧНО

Теперь вместо кумулятивного спада ВВП на 4,3% в 2015-2016 гг., который мы предполагали изначально, он составляет всего -3%, что означает отсутствие разрыва выпуска, который может поддержать рост в этом году. Таким образом, фактический рост 2017 года должен быть ближе к потенциальному, который в данный момент, по нашей оценке, находится на уровне нуля.

Макроэкономика: Инфляция составила 0,6% в период с 1 по 30 января; ПОЗИТИВНО

Разрыв выпуска представляется очень узким и указывает на то, что инфляционные риски не должны недооцениваться.