Комментарии

ФРС смотрит на экономику США с оптимизмом, но ставку не повышает

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше отметки в $56 за баррель в ожидании публикации данных по буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США после роста накануне сегодня утром снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2230 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней, реагируя на сдвиги внешнего фона при невысокой активности инвесторов, ожидающих завтрашнего решения Банка России по монетарной политике и сопутствующих ему комментариев.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.12% при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого фондового индикатора оказало повышение котировок акций фармацевтических компаний Shire (+2%:), AstraZeneca (+1.3%), а также финансово-страховой компании Prudential (+1.7%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение котировок акций табачной компании British American Tobacco (-0.7%) и электросетевой компании National Grid (-1.5%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в среду поднялся на 0.96%, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банков BNP Paribas (+2.5%), Societe Generale (+1.7%) и автопроизводителей Renault (+1.9%), Peugeot (+1.8%). Немецкий индикатор DAX (+1.08%) стал лидером роста среди ведущих европейских индексов на фоне бурного роста котировок акций Siemens (+5.6%) и Deutsche Bank (+4.3%), внесших существенный вклад в его подъем. Оптимизм европейских инвесторов поддержали вышедшие лучше ожиданий данные по деловой активности в производственном секторе еврозоны.

Фондовый рынок США в среду вырос. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.14%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказали акции хорошо отчитавшейся компании Apple (+6.1%) и банка Goldman Sachs (+0.6%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил 0.5% на фоне повышения котировок акций Nvidia (+4.4%), Micron (+2.7%) и Facebook (+2.2%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.03%) слегка подрос при оборотах торгов на четверть выше среднемесячных. При этом ростом в его отраслевом спектре выделился индекс сектора информационных технологий (+0.8%), а снижением - индекс сектора компаний, предоставляющих коммунальные услуги (-1.7%). ФРС в среду оставила свою ключевую ставку без изменений, отметив улучшение деловых и потребительских настроений в США.

Рынок акций РФ в среду прибавил. Индекс ММВБ вырос на 0.64% в основном благодаря росту котировок акций Сбербанка (+1%), Норникеля (+2.3%) и «префов» Транснефти (+3.1%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.29%) вырос меньше на фоне ослабления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов Северстали.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»