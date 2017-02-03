Комментарии

Рынок акций продолжает находиться в фазе негативной переоценки и может продолжить движение вниз и в пятницу

MICEX: 2218 (-0.6%) | RTS: 1171 (+0.3%) | USDRUB: 59,55 (+1.0%) | BRENT: 56,61 (-0.3%)

(данные на 19:10)



КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ:



Российский рынок акций в четверг скорректировался под грузом крепнущего рубля и неопределенной конъюнктуры на глобальных рынках капитала. При этом уровень торговой активности был невысоким, а спрос преимущественно фокусировался в отдельных торговых идеях.



В нефтегазовом секторе преобладало снижение котировок по большинству бумаг во главе с НОВАТЭКом (-2.5%) и Башнефтью (ао: -3.9%), рухнувшей после пятидневного ралли, последовавшего за завершением срока действия оферты. Практически по рынку отторговались ЛУКОЙЛ (-0.3%) и Газпром (-0.6%), а акции Газпром нефти (+0.6%) и Башнефти (ап: +1.8%) подорожали по итогам дня. В финансовом секторе наблюдалось равномерное снижение в пределах 0.6% по акциям Сбербанка, ВТБ и Мосбиржи.



Металлургический сектор продолжает радовать инвесторов положительной переоценкой ввиду резкого повышения биржевых цен на промышленные металлы, в лидеры роста сегодня вошел НорНикель (+4.1%), почти сравнявшийся по объему торгов со Сбербанком, а также ОК Русал (+5.4%). Среди сталелитейных компаний стоит отметить сильную динамику по акциям ММК (+1.4%) и Мечела (+1.3%). Упали акции Северстали (-2.3%) после не оправдавших ожидания инвесторов операционных результатов 4-го квартала. Сектор розничной торговли, телекоммуникаций и интернет-компаний в четверг выглядел весьма слабо, несмотря на позитивную тенденцию по курсу рубля.



Среди акций электроэнергетических компаний динамику лучше рынка продемонстрировали ФСК ЕЭС (+1.8%), Иркутскэнерго (+6.1%), МОЭСК (+1.1%). Также продолжил дорожать Аэрофлот (+1.1%) на ожиданиях высоких дивидендов и благодаря сильной экспозиции на ожидаемый выход экономики из рецессии и возможное усиление туристической активности россиян.



Рынок акций продолжает находиться в фазе негативной переоценки и может продолжить движение вниз и в пятницу на фоне отката цен на нефть Brent после неудачной попытки штурма отметки 57 долл./барр. и крепости курса национальной валюты.



Илья Фролов, Промсвязьбанк

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MICEX: 2218 (-0.6%) | RTS: 1171 (+0.3%) | USDRUB: 59,55 (+1.0%) | BRENT: 56,61 (-0.3%) (данные на 19:10) КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ: Российский рынок акций в четверг скорректировался под грузом...



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