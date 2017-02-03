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Интрига дня в комментариях ЦБ

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше отметки в $56 за баррель в ожидании публикации данных по буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (2217.6 пункта), предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней, реагируя на изменения внешнего фона и происходящие события, из числа которых сегодня стоит выделить ожидающееся решение Банка России по денежно-кредитной политике.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг изменились разнонаправленно. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.47% при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого фондового индикатора оказало повышение котировок акций производителя товаров для дома Reckitt Benckiser (+4.1%) отчитавшегося нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (+1.6%) и табачной компании British American Tobacco (+0.9%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение котировок акций горнодобывающих предприятий Glencore (-0.5%), BHP Billiton (-0.7%) и банка Lloyds Banking Group (-0.8%). По итогам прошедшего в четверг заседания Банк Англии сохранил свою ключевую ставку неизменной, отметив хорошее самочувствие британской экономики. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в четверг потерял 0.01%, а снижением из числа бумаг, входящих в его состав, вновь выделились акции банков Credit Agricole (-1.5%), Societe Generale (-0.8%) и страховой компании Axa (-1.8%). Немецкий индикатор DAX (-0.27%) стал лидером падения среди ведущих европейских индексов на фоне снижения котировок акций Siemens (-3.2%), Daimler (-2.7%) и Deutsche Bank (-5.2%), внесших существенный вклад в его просадку.

Фондовый рынок США в четверг не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones понизился в итоге дня на 0.03%, а наибольшее отрицательное влияние на его снижение оказали акции UnitedHealth Group (-1.2%) и авиакосмической корпорации Boeing (-1.0%). Индекс high-tech биржи NASDAQ потерял 0.11% на фоне снижения котировок акций фармацевтических компаний Biogen (-6.2%), Alexion Pharmaceuticals (-3.3%), Incyte (-2.7%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.06%) слегка прибавил при оборотах на 20% выше среднемесячных. При этом понижением в его отраслевом спектре выделился индекс телекоммуникационного сектора (-1.3%), а ростом - индекс сектора компаний, занимающихся операциями с недвижимостью (+1.3%).

Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал смешанную динамику. Индекс ММВБ просел на 0.63% в основном из-за падения котировок акций Магнита (-2.5%) и НОВАТЭКа (-2.5%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.33%) прибавил благодаря укреплению позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа выходящих данных экономической статистики, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить публикацию показателей деловой активности, а также ключевых данных по рынку труда США.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»