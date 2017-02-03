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Российский рынок акций скорректировался под грузом крепнущего рубля и неопределенной конъюнктуры на глобальных рынках капитала

На глобальных рынках в конце недели наблюдается маловыразительная динамика. Ожидаемое решение ФРС сохранить уровень процентной ставки в диапазоне 0.5-0.75% и нейтральный с точки зрения оценки дальнейших действий Федрезерва стейтмент не привели к повышению волатильности колебаний на мировых рынках, однако комментарии Д.Трампа относительно завышенности курса доллара, что, по его мнению, лишает США конкурентного преимущества в мировой торговле, способствовало плавному ослаблению его курса. Реализовавшийся откат по индексу доллара DXY ниже 100 пунктов стал одним из основных катализаторов для подъема цен на товарные активы на текущей неделе, и помогло индексу MSCI World удержаться вблизи исторических максимумов, а MSCI EM – приблизиться к максимальным отметкам прошлого года. Другим фактором поддержки для рынков Европы и США выступил сезон корпоративной отчетности, темпы роста прибыли на акцию 53% из уже отчитавшихся компаний из структуры индекса S&P500, ускорился до 6%, против 2.9% в предыдущем квартале, а европейские компании в среднем также демонстрируют прирост финпоказателей. Сегодня же в фокусе внимания макроэкономическая статистика, вечером выйдут данные по числу новых рабочих мест вне с/х сектора США, уровню безработицы и заказам на товары длительного пользования.

Российский рынок акций скорректировался под грузом крепнущего рубля и неопределенной конъюнктуры на глобальных рынках капитала. Сегодня к открытию формируется практически нейтральный внешний фон, что может привести к открытию рынка вблизи уровней вчерашнего закрытия. Оценки рынка к нефти выглядят сбалансированными (около 20.5x по RTS/Brent), и в российские фондовые активы продолжается приток капитала через биржевые фонды. Ключевым фактором риском для рынка остается динамика курса рубля, на которую сегодня может повлиять решение Банка России по ставке и прогнозы регулятора. На наш взгляд, сегодня сформировались предпосылки для небольшой фиксации прибыли по бумагам металлургического сектора.

Илья Фролов, Промсвязьбанк