Комментарии

Новость о том, что ФСБ РФ сняли часть американских санкций, отравила доллар США на борцовский мат

Комментарий по рынку

Индекс ММВБ и РТС закрылись вчера разнонаправленно. Если индекс «нерезидентов» вырос на 0,33%, то индекс российских спекулянтов потерял 0,63%. Больше всех в ликвидном секторе вчера пострадали акции МТС, Магнита, Новатэка и Северстали. В случае с Северсталью на ее динамику повлияли результаты 4-го квартала (компания сократила прибыль почти на 10% к 3-му кварталу). Вдобавок к этому компании предстоит решить вопрос с ФНС, по претензиям которой компании предстоит выплатить около $400 млн. Переходя к лидерам, конечно нельзя не сказать про вчерашний скачок акций ГМК НорНикель, которые отреагировали 4% ростом на решение филиппинских властей закрыть часть рудников (приказ, в основном, коснулся никелевых рудников).

Переходя к товарному рынку, сразу отметим рост никеля к двухнедельному максимуму. Цены на нефть продолжают торговаться в районе максимальных значений года. Brent и WTI в среднем прибавляют сейчас около 0,25%. Игроки, видимо, пока предпочитают отыгрывать соблюдение договоренностей на встрече ОПЕК+.

Новость о том, что ФСБ РФ сняли часть американских санкций, отравила доллар США на борцовский мат. Сегодня американская валюта пытается подняться после вчерашнего броска. Доллар, правда, сдал вчера позиции не только по отношению к рублю. Индекс DXY опустился ниже 100 пунктов на фоне комментариев Д.Трампа относительно торговой политики, которую он собирается проводить.

Открытие рынка сегодня произойдет на уровне закрытия четверга. Напомним, что сегодня ЦБ РФ примет решение относительно процентной ставки и дальнейшей денежно-кредитной политики.

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