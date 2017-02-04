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Российский рынок постепенно сползает на фоне отсутствия объемного спроса на "голубые фишки"

Российский рынок акций сегодня продолжил в отсутствие значимых внутренних и внешних катализаторов проторговку зоны 2220-2230 пунктов по индексу ММВБ. По состоянию на 17:00 по московскому времени индекс ММВБ слабо растет благодаря спросу на акции электроэнергетического сектора по главе с ФСК (+2,9%), Россетями (+2,0%) и ТГК-1 (+1,9%) и спросу на отдельные бумаги, в частности, в нефтегазовом секторе (НОВАТЭК: +2,7%; Сургутнефтегаз: +1,5%) и металлургах (ММК: +1,7%). Ключевые "голубые фишки" в финансовом (Сбербанк: +0,4%; ВТБ: +0,1%) и нефтегазовом (Газпром: +0,2%; Роснефть: +0,1%; Лукойл: +0,1%) не показывают существенных отклонений. Тенденция к росту сохраняется в телекомах (МТС:+1,5%; Мегафон: +0,3%) и транспортном секторе (Аэрофлот: +0,8%).

Сегодня в аутсайдеры вышел пользовавшийся накануне активным спросом металлургический и горнодобывающий сектор: участники рынка предпочли зафиксировать краткосрочную прибыль по акциям Полиметалла (-1,5%), РусАла (-4,1%) и НорНикеля (-1,8%) на фоне крепнущего рубля, снижения китайского рынка, вышедшего после длинных выходных и попытки коррекции на рынках металлов. Валютный фактор негативно сказался на курса акций сталелитейных компаний: Северсталь и ТМК теряют 2,1% и 3,4% соответственно.

Из отдельных бумаг в прочих секторах отметим коррекционное падение Башнефти (-4,0%) и Соллерс (-3,9%). В растущих идеях вновь Мостотрест (+0,7%), а также активно отыгрывающий просадку предыдущего дня РБК (+4,7%).



В отсутствие повышательного движения на мировых рынках российский рынок акций продолжает испытывать дефицит идей, постепенно сползая на фоне отсутствия объемного спроса на "голубые фишки" при покупках в менее ликвидных бумагах. Мы достаточно консервативно смотрим на ближайшие перспективы индекса ММВБ, ожидая его постепенное сползание к верхней части зоны 2180-2210 пунктов, выступающей ближайшей поддержкой. Надеемся на сохранение спроса на следующей неделе на акции внутренних секторов (мы выделяем телекомы и электроэнергетику), в меньшей степени зависящих от внешней конъюнктуры и по-прежнему обладающих среднесрочными идеями для покупок.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк