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Рубль растет, невзирая ни на что

Российский рынок акций закончил торги в пятницу с повышением на волне решения ЦБ РФ не менять уровень процентных ставок, а также повышательной динамики цен на сырую нефть после выхода новостей о том, что США приняли решение о расширении санкций против Ирана. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+1,38%), телекоммуникационного (+0,82%) и финансового (+0,71%)

секторов.

Индекс ММВБ вырос на 0,41% и закрылся на отметке 2226.61 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,62% и остановился на уровне 1190.40 пунктов на фоне роста курса рубля против американского доллара и евро.

Цены на сырую нефть в пятницу получили неожиданную поддержку от новости о том, что США расширили санкции против ряда физических лиц и компаний в Иране. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1,04%, до 57,15 долларов за баррель. Западно-техасская WTI поднялась на 1,03%, до 54,09 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль усилил давление на доллар и евро на волне решения ЦБ РФ не понижать процентные ставки. Объявленные объемы покупок валюты Минфином России и сроки этого «мероприятия» не оказали заметного

влияния на рынок. Похоже, инвесторы не считают, что это окажет сильное влияние на рынок, так как факторы, способствовавшие росту цен на нефть, и спрос на рублевые активы все-таки сильнее. Пара доллар США/рубль с

расчетом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,88%, до 58,90 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра упала на 0,56%, до 63,59 рублей за евро.

Рост рубля уже входит в диссонанс с требованиями экспортеров и состоянием российской экономики. На наш взгляд, отношение многих рыночных игроков к тому, сколько будет покупать Минфин валюты, является чересчур легковесным и не учитывает всех рисков для рубля.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital