Комментарии

Рост цен на нефть может прибавить оптимизма отечественным инвесторам

6 февраля 2017

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent подтянулись к отметке в $57 за баррель на фоне сообщений о снижении добычи нефти странами ОПЕК+. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2225-2230 пунктов по индексу, предполагая, что повышение мировых цен на нефть может прибавить оптимизма отечественным инвесторам.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.67% при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого фондового индикатора оказало повышение котировок акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+1.3%), BP (+1.3%) и банков HSBC (+1.2%), Barclays (+3.4%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение котировок акций горнодобывающих предприятий Glencore (-4.8%), BHP Billiton (-2.5%) и Rio Tinto (-3.5%).

Тема Brexit продолжает оставаться в центре внимания инвесторов. По словам, кандидата президента Дональда Трампа на должность посла США в Евросоюзе Теда Маллока, Brexit сейчас является сейчас самым значимым политическим событием, а вместе с ним - грядущие выборы в ряде стран Европы, на которых будет решаться судьба европейской интеграции, будущее еврозоны. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в пятницу вырос на 0.65%, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банков BNP Paribas (+1.5%), Credit Agricole (+1%) и нефтегазового гиганта Total (+1.4%). Немецкий индикатор DAX (+0.2%) также повысился на фоне роста котировок акций банка Deutsche Bank (+3.6%) и компании Continental (+4.1%), внесших существенный вклад в его подъем.

Фондовый рынок США в пятницу прибавил. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.94%, а наибольшее положительное влияние на его рост оказали акции банков Goldman Sachs (+4.6%) и JPMorgan Chase (+3.1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил 0.54% на фоне повышения котировок акций Amgen  (+5%), Seagate (+2.3%) и Starbucks (+2.2%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.73%) также продемонстрировал позитивную динамику при оборотах на 10% выше среднемесячных. При этом повышением в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (+2%), а снижением - индекс сектора неосновных потребительских товаров (-0.1%).

Рынок акций РФ в пятницу вырос. Индекс ММВБ прибавил 0.41% в основном благодаря повышению котировок акций НОВАТЭКа (+2.3%), Сбербанка (+0.6%) и Сургутнефтегаза (+2.2%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+1.62%) вырос больше благодаря укреплению позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов "Аэрофлота" по РСБУ за 2016 год.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»


/ СИА /



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