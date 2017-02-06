Комментарии

В понедельник российский рынок может открыться в положительной области и продемонстрировать рост выше 2230 пунктов ММВБ

На мировых рынках, несмотря на локальную коррекцию в начале прошлой недели, сохраняется позитивная динамика – так, индекс MSCI World готовится к штурму исторических пиков, а индекс развивающихся рынков MSCI EM закрепляется на 1,5-годовых максимумах. Положительный риск-сентимент подпитывается позитивным ходом сезона корпоративной отчетности в США и Европе, макроэкономическими публикациями и ростом цен на товарные активы при поддержке доллара, дешевеющего на фоне комментариев Д.Трампа и его команды о переоцененности национальной валюты; трейдеры опасаются принятия мер по сдерживанию его укрепления. На текущей неделе глобальные инвесторы продолжат следить за заявлениями представителей администрации, стараясь прояснить направление экономической и торговой политики – поддержку могут оказать подробности по директивам, направленным на снижение регулирования финсектора (поправки в правило Волкера в рамках Закона Фрэнка-Додда), при этом главным риском является ужесточение высказываний в адрес Китая. Кроме того, определить ход торгов по фондовым активам может также выступление главы ЕЦБ М.Драги в Европарламенте, запланированное сегодня, а также подробности плана Brexit, сегодня рассмотрение механизма этого процесса начнет Палата общин.

Мы полагаем, что мировые фондовые рынки продолжат удерживаться в районе текущих значений с возможностью небольшого роста при поддержке сезона отчетности, однако товарные активы могут попытаться идти повыше на "факторе Трампа", обеспечивающем позитивные ожидания по спросу на сырье, высокие инфляционные ожидания и слабость доллара.

Российский рынок акций консолидируется выше 2215 пунктов ММВБ, что в целом выглядит оправданным при текущих ценах на нефть и сохранении положительного сентимента по глобальным активам. Помимо мировых новостей ключевым драйвером для фондового рынка станет реакция рубля на начало покупок валюты ЦБР с целью пополнения фондов Минфина. Пока рубль сохраняет крепкие позиции, но в случае изменения тенденции возможно повышение активности покупок акций экспортеров (нефтегазовый сектор, производители удобрений и металлургический сектор) как на ожиданиях дальнейшего подъема цен на commodities, благодаря эффекту ослабления доллара, так и отсутствия рисков сильного укрепления курса рубля, что могло бы негативно повлиять на рентабельность российских компаний. Мы полагаем, что в понедельник российский рынок может открыться в положительной области и продемонстрировать рост выше 2230 пунктов ММВБ в течение дня. При этом локальная цель реализации текущего импульса к росту пока видится в районе 2245-2250 пунктов.

Илья Фролов, Промсвязьбанк