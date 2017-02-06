Комментарии

Поводом для роста послужили ожидания смягчения регулирования в банковской сфере США, существенно ужесточенного после 2008 года

Комментарий по рынку

Торги на Московской бирже могут начаться с нейтрального движения. Цены на нефть с конца прошлой торговой недели не изменились, так как по данным Baker Hughes число буровых установок выросло до 583 шт. Курс американского доллара стабилизировался вблизи отметки 99 пунктов корзины DXY. В ходе вечерних валютных торгов на ММВБ рубль не изменился относительно доллара и заврешил торговую неделю на отметке 58,9875 руб/долл. Большинство фондовых индексов стран АТР завершают сегодняшний день ростом вслед за акциями банков. Поводом для роста индексов стали ожидания смягчения регулирования в банковской сфере США, существенно ужесточенного после 2008 года.

Новости и комментарии

Макроэкономика: ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10% и ужесточил свой комментарий

Комментарий ЦБ следует рассматривать как вербальную интервенцию. Следующее заседание совета директоров назначено на 24 марта 2017 г. Исходя из комментария ЦБ, мы не ожидаем понижения ставки.