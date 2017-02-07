Комментарии

В среднесрочной перспективе не исключен откат к более низким отметкам – февраль не самый сильный месяц с точки зрения сезонности

MICEX: 2211 (-0.7%) | RTS: 1179 (-1.0%) | USDRUB: 58,94 (+0.1%) | BRENT: 56,15 (-1.2%)

(данные на 19:10)



КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ:



Российский рынок акций в понедельник корректировался на фоне локального ухудшения динамики внешних рынков, очередного отката цен на нефть от отметки 57 долл./барр. Brent и крепости курса рубля, преодолевшего сопротивление в районе отметки 59.



Существенное снижение котировок сегодня наблюдалось по представителям нефтегазового сектора, во главе с Башнефтью (ао: -6.5%; ап: -2.7%) и Транснефтью (-2.3%), ликвидные «фишки» в среднем потеряли более 1% (ЛУКОЙЛ: -1.0%; Роснефть: -1.0%; Газпром: -0.6%). Финансовый сектор торговался немного выше рынка (Сбербанк, ао: -0.5%; ВТБ: -0.9%), но снижение по ряду акций здесь также было весьма ощутимым (Банк Санкт-Петербург: -2.3%).



В горнодобывающем секторе преобладали продажи из-за коррекции цен на промышленные металлы и курса рубля, динамика которого ограничивает рентабельность производителей. НорНикель потерял 1.7%, ОК Русал 3.4%. Вместе с тем, в сталелитейном секторе не сложилось направленной динамики, подешевели бумаги НЛМК (-0.8%) и ММК (-1.7%), однако подорожала лидировавшая по темпам снижения в сегменте на прошлой неделе Северсталь (+2.5%). Успешное проведение SPO подогрело интерес к акциям ТМК (+0.8%).



Среди ориентированных на внутренний рынок секторов стоит отметить резкий провал котировок АФК Система (-3.1%) на фоне фиксации прибыли, а акции МТС отступили к нижней границе диапазона обратного выкупа. Выросли в стоимости акции МегаФона (+0.8%), триггером могло послужить одобрение ФАС ходатайства о приобретении пакета акций «сестринской» Mail.Ru Group. Несмотря на умеренные ожидания по динамике выручки и рентабельности в этом году, а также возможное снижение веса в индексах MSCI подорожали бумаги Магнита (+0.6%) при общем преобладании продаж по бумагам розничного сегмента (Дикси: -1.4%; Лента: -1.1%). В электроэнергетике стоит отметить бурный рост «префов» Россетей (+4.6%) и РусГидро (+1.1%), при снижении акций Интер РАО (-1.2%) и ФСК ЕЭС (-2.4%).



Рынок акций продолжает отступать вниз по индексам на фоне отката цен на нефть Brent после неудачной попытки штурма отметки 57 долл./барр. и крепости курса национальной валюты. На наш взгляд, завтра в первой половине дня может реализоваться сценарий восстановительного роста, однако в среднесрочной перспективе не исключен откат к более низким отметкам – февраль не самый сильный месяц с точки зрения сезонности. Илья Фролов, Промсвязьбанк

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MICEX: 2211 (-0.7%) | RTS: 1179 (-1.0%) | USDRUB: 58,94 (+0.1%) | BRENT: 56,15 (-1.2%) (данные на 19:10) КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ: Российский рынок акций в понедельник корректировался на фоне...



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