Комментарии

В ближайшей перспективе рынок акций может продолжить маловыразительное движение по индексу ММВБ

На мировых рынках в начале недели преобладала фиксация прибыли, которая во многом стала следствием снижения цен на нефть на фоне укрепления курса доллара против евро после комментариев главы ЕЦБ М.Драги о возможности расширения монетарных стимулов в будущем и опасений, что восстановление инфляционного фона в еврозоне не является устойчивым. Кроме того, покупки на американском рынке также ослабило снижение эйфории в отношении политики Д.Трампа, поскольку инвесторы сочли боле вероятным, что фискальные и экономические стимулы, а также обещанные изменения в регулировании финсектора, окажут позитивное влияние на корпоративный сектор лишь в следующем году. Вместе с тем, индекс Dow Jones пока удерживается выше психологически важной отметки 20000 пунктов, а значение индекса волатильности VIX (11.3 пункта) демонстрирует сохранение положительного настроя трейдеров. Сегодня рынок может отреагировать на данные по торговому балансу США (прогноз: -45 млрд долл.), а также ряд отчетностей (General Motors, Walt-Disney, Mosaic и BP) и возможные новые вводные от президентской администрации Д.Трампа – мы по-прежнему опасаемся ужесточения риторики в отношении Китая.

Российский рынок акций на фоне отката цен на нефть при крепком рубле продемонстрировал снижение в район 2210 пунктов по закрытию, а внутри дня откат практически достигал 2200 пунктов. В целом мы полагаем, что в ближайшей перспективе рынок акций может продолжить маловыразительное движение по индексу ММВБ в диапазоне, ограниченном уровнями поддержки 2160-2180 пунктов и сопротивления 2240-2250 пунктов. Основной риск для динамики рынка представляет снижение рублевой цен на нефть в случае реализации понижательных рисков по нефти при относительной стабильности курса рубля, даже с запланированным началом покупок валюты Банком России с целью пополнения фондов Минфина. Сегодня открытие торгов может пройти в нейтральной зоне с дальнейшими попытками восстановительного роста в начале дня. Ключевым корпоративным событием станет отчетность Сбербанка по РСБУ за январь.

Илья Фролов, Промсвязьбанк