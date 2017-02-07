Комментарии

Рубль отскочил от локального минимума

Российский рынок акций закончил торги в понедельник на негативной ноте под влиянием снижения котировок сырой нефти и падения фондовых индексов в Европе и США, которые остаются под давлением ввиду неопределенности

экономической политики Д. Трампа. На общем фоне на рынке акций в США неплохо себя чувствуют бумаги финансовых компаний из-за ожидания смягчения регулирования. В России, наоборот, эти новости вызывают негативную реакцию, так как разворот США в сторону смягчения налоговой системы негативно повлияет на финансовые системы стран с развивающимися экономиками, к которым относится и российская.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-1,08%), нефтегазового (-0,99%) и нефтехимического (-0,85%) секторов.

Индекс ММВБ упал на 0,81% и закрылся на отметке 2208.48 пункта. Индекс РТС снизился на 1,02% и остановился на уровне 1178.30 пунктов на фоне повышения курса рубля против американского доллара и его заметного роста

к евро.

Цены на сырую нефть в понедельник упали, отыграв новости о желании США расширить санкции против Ирана и не получив новых драйверов для роста. Давление на котировки сырой нефти также оказало осознание инвесторами геополитических рисков, которые могут привести к снижению спроса на нефть и продолжению роста добычи нефти в США, о чем свидетельствовали вышедшие в пятницу цифры от Baker Hughes. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 1,13%, до 56,17 долларов за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,84%, до 53,38 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль отскочил от локального максимума к доллару, по-видимому, на волне обещанных Минфином покупок валюты с сегодняшнего дня. Более заметным было повышение рубля к евро на волне ослабления евро на валютном рынке Форекс. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,05%, до 58,93 рублей за доллар, хотя в моменте торговалась выше уровня в 59,00. Пара евро/рубль

с расчетом на завтра упала на 0,45%, до 63,29 рублей за евро.

Во вторник инвесторы будут внимательно изучать данные о покупках валюты для Минфина и, исходя из этого, уже будут предпринимать действия либо на локальную покупку рубля, либо на его продажу.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital